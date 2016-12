పట్టు సాధించిన శశికళ, జయ తరహలో రాణిస్తారా

అన్నాడిఎంకె పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నికైన శశికళ జయలలిత తరహలో పనిచేస్తారా లేదా అనేది చర్చసాగుతోంది. పార్టీని, ప్రభుత్వాన్ని అన్ని తానై జయలలిత నడిపించారు అయితే శశికళ కూడ అదే తరహలో వ్యవహరిస్తారా ల

English summary

after jayalalita shashikala elected as aiadmk general secretary of aiadmk. majority party leaders supported to shahikala for aiadmk.shashikala will take over as general secretary of aiadmk on jan 2