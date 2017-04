ఈజిప్షియన్ భారీకాయురాలు ఎమాన్ అహ్మద్‌ గుర్తుందా? సుమారు 500 కేజీల బరువుతో చికిత్స కోసం మనదేశానికి ఛార్ట‌ర్డ్‌ కార్గో విమానంలో వచ్చిన ఈమె మొత్తానికి బాగానే బరువు తగ్గింది. ప్రస్తుతం ఆమె బరువు 176 కేజీ

English summary

Doctors treating Eman Ahmed Abd El Aty, the nearly 500-kg Egyptian and possibly the world’s heaviest woman, have said she has lost a considerable amount of weight within the last one month. Eman arrived in Mumbai on February 11 for a weight-reduction surgery and is being treated in Mumbai’s Saifee Hospital. Doctor say the 36-year-old needs to lose 200kg in the next six months. “Physiotherapists and the diet team are keeping a close watch on her. Right now, we are focusing on stabilising her hormonal levels and kidney functions, reducing water retention and increasing limb activity, that will ultimately help her increase her metabolism rate,” one of the top doctors on the 13 member panel treating her said.