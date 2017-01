కారు ఎందుకు తిరిగిచ్చావ్: అతనిని అడిగిన శశికళ, తిరిగొచ్చాడు

అన్నాడీఎంకే పార్టీలో కొత్త ట్విస్ట్. శశికళ నాయకత్వాన్ని వ్యతిరేకించి, పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పిన నాంజిల్ సంపత్ తిరిగి వచ్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 15:57 [IST]

English summary

'She is democratic': After quitting AIADMK, Nanjil Sampath is all praises for Sasikala