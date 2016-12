షాక్: భార్యను గదిలోకి నెట్టి డోర్ లాక్, స్నేహితుల గ్యాంగ్ రేప్

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బిజ్నోర్ జిల్లా ధమ్‌పూర్‌ గ్రామంలో ఆదివారం రాత్రి ఓ తాగుబోతు భర్త భార్యను స్నేహితులున్న గదిలోకి నెట్టి డోర్ లాక్ చేయగా, వారు ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.

English summary

A shocking incident has been reported from Uttar Pradesh’s Bijnore district. In a heinous act, a woman has complained that her husband locked her up in a room with his four friends, who allegedl raped her at a village.