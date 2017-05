ఉద్యోగులకు షాకిచ్చిన ఇన్ఫోసిస్‌! త్వరలో వందలమంది తొలగింపు.. సీనియర్లే టార్గెట్!

భారత్‌లో కీలక ఐటీ కంపెనీలు వరుస పెట్టి ఉద్యోగులకు షాక్‌ ఇస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ జాబితాలో ఇన్ఫోసిస్‌ కూడా చేరింది. వందల మంది ఉద్యోగులను ఇన్ఫీ తొలగించడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Infosys, one of the top IT companies of India also taken the pathway of Cognizant. Infosys also going to fire it's employees very soon, according to the sources. The target employees are who had completed 10-12 years of service in the company.