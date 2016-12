సొంత కంపెనీకే షాక్ : 'రింగింగ్ బెల్స్' నుంచి మొహిత్ బయటికి

రూ.251కే స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రకటనతో దేశాన్ని ఒక ఊపు ఊపేసిన 'రింగింగ్ బెల్స్' సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన మొహిత్ గోయల్ ఆ కంపెనీ నుంచి బయటికి వచ్చేశారు.

English summary

Mohit Goel, who made headlines by promising a smartphone at an unbelievable price of Rs. 251, has quit Ringing Bells, the company he floated to deliver on that promise.