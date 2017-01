అనూహ్యం: వారిద్దరి పైనే సిద్దూపోటీ, ఆయనది చెత్త నిర్ణయం

కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాజీ క్రికెటర్ సిద్దూ చేరడం అత్యంత చెత్త నిర్ణయమని బిజెపి విమర్శించింది.ముఖ్యమంత్రి ప్రకాష్ సింగ్ బాదల్ పోటీచేస్తున్న లాంబీ ,ఉప ముఖ్యమంత్రి పోటీచేస్తోన్న జలాలబాద్ .

English summary

sidhu will contest from lambi or jalalabad assembly segments , sidhu worrest decission joing in congress party alleged bjp , recently skdhu joined in congress .