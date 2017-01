అక్కడ ఉచితంగా కటింగ్, షేవింగ్ , షరతులు వర్తిస్తాయి, ఎందుకంటే?

ఆడపిల్లలను చంపకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఓ క్షురకుడు వినూత్నంగా ఆలోచించాడు. ఆడపిల్లలకు ఆరుమాసాలపాటు తన సెలూన్ లో ఉచితంగా కటింగ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించాడు.

English summary

sixmonths free cutting for girls in maharastra ,ashok pawar working a barber, he introduced in his saloon for free cutting for girls,