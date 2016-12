ఫోటో దిగుతూ ప్రాణాలు పోగొట్టుకొన్నాడు

సరదాగా ఫోటోలు దిగుతున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు ఓ పిల్లర్ పై నుండి రాయి పడి ఆరేళ్ళబాలుడు విక్రం మరణించాడు. ఈ ఘటన బెంగుళూర్ లో చోటుచేసుకొంది. తల్లిదండ్రులు, బంధువులతో కలిసి ఆరేళ్ళ బాలుడు విక్రం సోమవారం

English summary

a vikram , six years old boy ,visited lalbagh with his parents and realatives on monday in bangalore.vikram's relatives clicking his picture next to a stone pillar when a stone from the pillar hit the boy and he succumbed to injury.