మంత్రి స్మృతి ఇరానీకి మళ్లీ చిక్కులు.. ఫేక్‌ డిగ్రీ కేస్‌ పీఛే ముడ్!

కేంద్రమంత్రి స్మృతి ఇరానీ విద్యార్హతలకు సంబంధించిన కేసు మరోసారి తెరమీదకు వచ్చింది. కిందిస్థాయి కోర్టులో ఆమెకు ఉపశమనం లభించినా ఢిల్లీ హైకోర్టులో మాత్రం మరోసారి ఈ కేసు విచారణ మొదలైంది.

English summary

A case against union Textiles Minister Smriti Irani accusing her of misrepresenting her education qualifications may not be over yet. The Delhi High Court has today asked for all records on the case to be handed to it. A lower court in Delhi had last year dismissed the case, filed by a man called Ahmed Khan, observing that it was meant to "needlessly harass her." Mr Khan has challenged that verdict in the High Court. He has accused Ms Irani, 41, of claiming to be a graduate in her election papers though she did not apparently finish her Bachelor of Commerce course being pursued by correspondence.