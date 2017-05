ష్టాలతో ఏదైనా కంపెనీని అమ్మేస్తే అందులోని ఉద్యోగులు ఉసూరుమంటూ వెళ్తుంటారు. వారికి రావాల్సిన భత్యాలు కూడా కొన్ని సంస్థలు పూర్తిగా చెల్లించలేక చేతులెత్తేస్తాయి.

English summary

If the deal with Flipkart goes through, the Snapdeal founders will give half of their payout—$30 million (about Rs193 crore)— for the proposed scheme which would cover all current employees.