‘నువ్విప్పుడు కృష్ణుడివయ్యావా?’: బీహార్ మంత్రిపై మోడీ జోక్

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాట్నాలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించిన తర్వాత రాష్ట్ర సీఎం నితీష్ కుమార్, ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, ఇతర మంత్రులతో జరిగిన విందు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:32 [IST]

English summary

After addressing a huge rally in Patna today, Prime Minister Narendra Modi was provided a lavish vegetarian meal with Chief Minister Nitish Kumar, Lalu Yadav, and his two sons among the A-listers at the lunch.