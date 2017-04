రాహుల్‌గాంధీ కూడా తన తల్లి సోనియాగాంధీ మాదిరిగానే ప్రతి రోజూ ఉదయం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయానికి రావాలని పార్టీ సీనియర్‌ నేత షీలాదీక్షిత్‌ ఓ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆకాంక్ష వెలిబుచ్చారు.

English summary

NEW DELHI: Congress Vice President Rahul Gandhi, widely expected to step into party chief and mother Sonia Gandhi's shoes, has the leadership qualities but needs to be more accessible to party workers, senior Congress leader Sheila Dikshit said on NDTV's Walk The Talk. "I would like Rahul Gandhi to be more accessible," Ms Dikshit, 79, who served three consecutive terms as Chief Minister of the national capital said.