యాంకర్, నటి మృతి కేసులో ఎన్నో డౌట్స్: నిజాలు చెప్పాలని..

రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన బెంగాల్ నటి, మోడల్ సోనికా చౌహాన్ కేసులో నిజాలు వెల్లడించాలని యువ నటుడు విక్రమ్ ఛటర్జీని సదరు నటి స్నేహితులు కోరుతున్నారు.

English summary

Model sonika chauhan’s Friends Ask Vikram to Tell the Truth.