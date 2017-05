హమ్మయ్య.. భానుడు శాంతించాడు.. వరుణుడు కరుణించాడు.. మూడు రోజులు ముందుగానే..

మొత్తానికి వాతావరణం చల్లబడింది. నైరుతి రుతుపవనాలు మూడు రోజులు ముందుగానే ప్రజలను పలకరించాయి. ఇప్పటికే అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిపిస్తున్నాయి.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 15:18 [IST]

English summary

The Southwest Monsoon has covered the Nicobar Islands and the entire south Andaman Sea, three days ahead of its normal onset date, the India Meteorological Department or IMD said today. "In view of the strengthening and deepening of southwesterly winds, persistent cloudiness and rainfall, southwest monsoon has advanced into some parts of southeast Bay of Bengal, Nicobar Islands, entire south Andaman Sea and parts of north Andaman Sea today," the India Meteorological Department said.