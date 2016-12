అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే.. అఖిలేష్ మరో పార్టీ మద్దతు కోరుతారా?

ఒకవేళ అత్యవసర పరిస్థితులు గనుక ఏర్పడితే.. అవతలి పార్టీ మద్దతు తీసుకునైనా ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగించాలని అఖిలేష్ భావిస్తున్నట్టు సమాచారం.

English summary

SP Crisis is creating high tension in up politcs. interesting disucssion is who have more support of party MLAs akhilesh or mulayam