ఆ ఎమెల్యే బాడీగార్డ్ ఖాతాలో రూ.100 కోట్లు జమ

తన ఖాతాలో దాదాపు వంద కోట్ల రూపాయలు జమ అయిన విషయాన్ని గమనించి ఎస్పీ ఎమ్మెల్యే బాడీ గార్డ్ ఒకతను షాక్ తిన్నాడు. అవి ఎలా వచ్చాయనేది అతనికి అంతుపట్టలేదు.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 17:38 [IST]

English summary

A Samajwadi Party MLA's gunner was left flabbergasted when he found that his account has been mysteriously credited by nearly Rs 100 crore.