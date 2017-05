అయోధ్యలో రామమందిరం కట్టాల్సిందే, రూ.15కోట్లిస్తా: ముస్లిం ఎమ్మెల్సీ సంచలనం

సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ఎంఎల్సీ బుక్కల్ నవాబ్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. అయోధ్యలో రామమందిరాన్ని కట్టాల్సిందేనని, అందుకోసం తాను రూ. 15 కోట్లను విరాళంగా ఇస్తానని అన్నారు. లక్నోలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, May 15, 2017, 16:36 [IST]

English summary

Samajwadi Party MLC Bukkal Nawab has made a big announcement in connection with the construction of Ram Temple in Ayodhya.Samajwadi Party MLC Bukkal Nawab has made a big announcement in connection with the construction of Ram Temple in Ayodhya.