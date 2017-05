అభ్యర్థుల వయసు 18-23సం. ఉండాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.

English summary

Sashastra Seema Bal released new notification on their official website for the recruitment of total 355 (Three Hundred fifty five) jobs for constable (GD).