సబ్‌-ఇన్‌స్పెక్టర్,అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్ స్పెక్టర్(కమ్యూనికేషన్), హెడ్ కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఎస్ఎస్‌బి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

English summary

SSB Recruitment 2017 872 Head Constable, SI & ASI Posts: Government of India, Ministry of Home Affairs, Office of the Director General, Sashastra Seema Bal (SSB), New Delhi has invited applications for the recruitment of 872 Sub-Inspector