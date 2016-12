తమిళనాడు చరిత్రలోనే తొలిసారి ఇలా!..:సీఎస్ ఇంట్లో దాడులపై స్టాలిన్

ఓ సీఎస్ అధికారి ఇంట్లో ఐటీ దాడులు జరగడం తమిళనాడు చరిత్రలో ఇదే తొలిసారని డీఎంకే నేత స్టాలిన్ అభిప్రాయపడ్డారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

DMK Leader Stalin was expressed unhappy on IT dept raids residence of tamilnadu CS