అన్నాడీఎంకే 'రాజీ'కీయం: స్టాలిన్ అనూహ్య నిర్ణయం, కొత్తవ్యూహం

తమిళనాడు రాజకీయాలు క్షణక్షణానికి సరికొత్త మలుపు తిరుగుతున్నాయి. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో డిఎంకే అధినేత, ప్రతిపక్ష నాయకుడు స్టాలిన్ పార్టీ నేతలతో బుధవారం భేటీ అయ్యారు.

English summary

DMK working president M.K. Stalin on Tuesday said that the continuation of the AIADMK government would not augur well for Tamil Nadu.