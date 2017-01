బెంగళూరులో మరో షాకింగ్: అమ్మాయి పెదాలు, నాలుక కొరికి వెళ్లాడు

కళ్లు తప్ప మరేమీ కనిపించకుండా నిండా దుస్తులు కప్పుకున్న ఓ యువతిని వ్యక్తి వేధించాడు. ఆమె పెదవులు, నాలుక కొరికాడు.

English summary

A 23 year old woman was allegedly molested on Nagawara Main Road in north Bengaluru on Friday morning.