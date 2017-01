నియంత్రణ రేఖ ( ఎల్ఓసీ) వెంబడి ఉన్న గ్రామాల్లో కశ్మీరీలు ఎలాంటి భయానక పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నారన్న దానికి ఈ కథమే సజీవ సాక్ష్యం.

English summary

Jammu and Kashmir's Poonch sector has been hit with frequent ceasefire violations in the past week. While the Line of Control witnesses deaths of army personnel and civilians in such violations, this Friday it witnessed an unprecedented funeral of a teenager at the border fence.