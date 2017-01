జల్లికట్టు నిరసనలతో హోరెత్తుతున్న తమిళనాడు: వెనక్కి తగ్గమంటున్నారు..

ప్రజలు, రాజకీయ నాయకులు, సినిమా సెలబ్రిటీలు.. ఇలా తమిళ జాతి మొత్తం ఇప్పుడు జల్లికట్టుపై తమ ఆకాంక్షను వెలిబుచ్చుతున్నాయి.

English summary

In Madurai, a protest by various college students turned violent when police used lathicharge to disperse the crowd. The students claimed they were going to the Collector's office to hand over a plea in favour of Jallikattu.