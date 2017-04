టెక్కీలపై ఆ సర్వే పరమ చెత్త: ఇన్ఫోసిస్ మాజీ టాప్ బాస్

భారత టెక్కీల సామర్థ్యంపై యాస్పైరింగ్ మైండ్స్ చేసిన సర్వేపై మోహన్‌దాస్ పాయ్ ఎండగట్టారు. ఆ సర్వేను పరమ చెత్త సర్వేగా అభివర్ణించారు.

English summary

Indian IT industry veteran TV Mohandas Pai was once again seen defending Indian techies' capabilities. Mr Pai, former chief financial officer of technology major Infosys, termed as "total rubbish" a study by employability assessment company Aspiring Minds.