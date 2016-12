బిర్యానీ తిని ఏకంగా ఓ పోలీస్ అధికారి తన ప్రాణాలే కోల్పోవడం కలకలం రేపుతోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A Sub inspector was died after eating biryani in ulundurpet, tamilnadu.