పాక్ నడ్డివిరిచేందుకు త్రిముఖ వ్యూహం: సుబ్రహ్మణ్మ స్వామి

పాక్ పైశాచికత్వానికి విరుగుడుగా ఆ దేశం నడ్డివిరిచేందుకు భారత్ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ నేత సుబ్రహ్మణ్మ స్వామి మంగళవారం వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Listing out his strategy to respond to Pakistan over its brutal Krishna Ghati attack, Bharatiya Janata Party (BJP) leader Subramanian Swamy on Tuesday called on the Centre to break the backbone of Pakistan’s economy by removing the Most Favoured Nation (MFN) clause of trade. Swamy opined that the things which benefit Pakistan like the Most Favoured Nation (MFN) clause of trade which enables Islamabad to enter the Indian boundary without permit, should be removed. “We have to be careful that they do not feel that we have no response. So, we should divide our strategy into three parts. One is immediate action, second is medium-term and third is long-term,” Swamy told