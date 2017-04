ఢిల్లీ నగర పాలక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీజేపీని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించిన ప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. బీజేపీపై నమ్మకంతో ఢిల్లీ ప్రజలకు తమకు ఈ గెలుపు అందించారన్నారు.

English summary

BJP leader Subramanian Swamy seeks dismissal of Delhi government, saying the support for the AAP has 'evapourated'.