''రజనీ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటేనే మంచిది'', కానీ, '' 21 ఏళ్ళ క్రితమే తప్పు చేశా ''

:దేవుడు శాసిస్తే నేను రాజకీయాల్లోకి రావొచ్చు అని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చెప్పడాన్ని ఓ పొలిటికల్ జోక్ గా అభివర్ణించారు బిజెపి సీనియర్ నాయకుడు సుబ్రమణ్యం.ఆయన రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటేనే మంచిదని చెప్పారు స

English summary

Bjp senior leader subramanian swamy suggested to Tamil superstar Rajinikanth not enter into politics.He didn't have own ideology he said.