మిట్ట మధ్యాహ్నాం పూట కడుపులో ఆకలి దంచేయడంతో.. మార్గమధ్యలో విశాలమైన ఓ పెంకుటిల్లు ఎదుట కారు ఆపారు.

English summary

It was a sudden surprise from DMDK Vijayakanth. He and his wife both are eaten their lunch at a formers home