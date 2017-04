సుకేష్ చంద్రశేఖర్ చాలా తెలివిగా దినకరన్‌ను ముగ్గులోకి దింపినట్లు తెలుస్తోంది. తనను తాను న్యాయమూర్తిగా చెప్పుకుని దినకరన్‌ను పల్టీ కొట్టిచ్చినట్లు చెబుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

According to Delhi police - Sukesh Chandrasekhar has cheated AIADMK leader TTV dinakaran posing himself as High Court judge.