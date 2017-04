నన్ను చంపేస్తారేమోనన్న భయం ఉంది.. పోలీస్ రక్షణ కావాలి: సుఖేష్

తమిళ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేసిన కేసులో తాను అరెస్టయినందునా.. చంపేస్తారేమోనన్న భయం ఉందని కోర్టుకు అతను విన్నవించుకున్నాడు.

English summary

Sukhesh who was arrested in Dinakaran's bribe case was appealed to court for security. A leader of the AIADMK faction led by his jailed aunt V K Sasikala, was booked following the arrest of Sukesh Chandrasekhar, a middleman, from a five-star hotel here yesterday