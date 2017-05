సుఖోయ్‌ సమస్యలు: పక్కకు తప్పించాలని యోచిస్తున్న ఐఏఎఫ్?

భారత వాయుసేనలో కీలకమైన అత్యాధునిక యుద్ధ విమానాలు ‘సుఖోయ్ - 30’ ఇంజిన్లలో సాంకేతిక లోపాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది. ఐఏఎఫ్ అమ్ముల పొదిలో 1997లో ప్రవేశపెట్టిన 240 సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాల్లో ఇప్పటికే ఏడింటిని

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

With another incident being reported, the Sukhoi fleet is likely to be grounded for systematic precautionary checks. These checks would becarried out before the fighter will fly again. A similar exercise was carried out in April 2009 and December 2011. It may be recalled thatin 2016 when Manohar Parrikar was defence minister he had admitted that the Sukhois did have a problem.