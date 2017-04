సుకుమా విషాదం: మహిళా నక్సలైట్లు.., ఆయుధాలు ఎత్తుకెళ్లారు

ఛత్తీస్‌గఢ్ సుకమా జిల్లాలో నక్సలైట్లు సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లపై ఆయుధాలతో విరుచుకు పడి కనీసం 25 మందిని పొట్టనపెట్టుకున్నారు. ఈ ఘనటలో నక్సలైట్లు పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు ఎత్తుకెళ్లారు.

English summary

At least 26 CRPF personnel were killed and six wounded in Chhattisgarh's Sukma district Monday, the deadliest attack by Maoists targeting security forces this year.