సుకుమా దాడి ఘటన: అత్యధికులు మహిళా మావోయిస్టులే, వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు

సీఆర్పీఎఫ్‌ జవాన్లను పొట్టనపెట్టుకున్న మావోయిస్టుల్లో.. 70 శాతం మంది మహిళలే ఉన్నారు. భారీ స్థాయిలో ఏకే–47, ఇన్సాస్‌ రైఫిళ్లలాంటి అత్యాధునిక ఆయుధాలతో కూడిన 300–400 మంది మావోయిస్టులు ఈ దాడి జరిపారు.

English summary

RAIPUR: The Naxalites who ambushed the CRPF jawans in Sukma on Monday were heavily armed, say jawans who survived the attack. "They were some 300 Naxalites, all wearing black," a jawan of the Central Reserve Police Force said. The jawan was among those injured in the Naxalite attack that took 25 lives in Chhattisgarh on Monday. "The villagers came first, and then the Naxalites, dressed in black," he said. "Some of the Maoists carried rocket launchers," the jawan, who did not wish to be identifed, said. Another injured jawan, Sher Mohammad Khan, said the Naxalites also carried AK-47s, SLRs and other automatic weapons.