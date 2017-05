రాజకీయాల్లోకి రజనీకాంత్: క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ఆప్తమిత్రుడు, రాజ్ మాట అంటే !

రజనీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే తమిళనాడులోని ఏడు కోట్ల మంది జనాభా కోరిక తీరుతుందని ఆయన ఆప్తమిత్రుడు రాజ్ బహదూర్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Raj Bahadur has said that when Rajiniknath was in Bengaluru last time he discussed about politics close to 12 hours. He further added that there is a turmoil Tamil Nadu politics after the demise of Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa. He will take right time decision at the right time in the interests of Tamil Nadu people.