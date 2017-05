ట్రిపుల్ తలాఖ్‌పై సుప్రీం కోర్టు శుక్రవారం విచారణ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అంతేగాక, ట్రిపుల్ తలాఖ్ ఇవ్వడం మరణశిక్షతో సమానమంటూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

In a very strong observation, the Supreme Court has said that triple talaq is the worst and most undesirable form of ending a marriage among Muslims. The observations were made during a hearing on a batch of petitions challenging the constitutional validity of triple talaq. Chief Justice of India, J S Khehar who is heading the Bench also went on to compare triple talaq to death penalty.