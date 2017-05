జూలై 10లోపు రావాలి: విజయ్ మాల్యాపై సుప్రీం కోర్టు ఆగ్రహం

బ్యాంకులకు వేలాది కోట్లు ఎగనామం పెట్టి వెళ్లిన విజయ్ మాల్యా పైన భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టు మంగళవారం నాడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

The Supreme Court on Tuesday found Vijay Mallya guilty of contempt of court and has summoned him to court on 10 July.