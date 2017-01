ఇందులో తొందరేముంది?: సుప్రీం కోర్టు షాకిచ్చింది

కేంద్రం ప్రవేశ పెట్టనున్న బడ్జెట్‌ను ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆపించే ఉద్దేశంతో దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను అత్యవసర వాదనల కింద విచారించేందుకు సుప్రీం కోర్టు శుక్రవారం నాడు నిరాకరించింది.

English summary

Supreme Court refuses urgent hearing on plea to put off Union Budget.