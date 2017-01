జల్లికట్టు :సుప్రీం కోర్టులో తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురు

జల్లికట్టుపై నిషేధం ఎత్తివేయాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వం వేసిన పిటిషన్ ను సుప్రీంకోర్టుతోసిపుచ్చింది. 2014 లో సుప్రీంకోర్టు ఈ క్రీడపై నిషేధం విధించింది.

English summary

the Supreme court rejected on Thursday a plea to allow the bull-taming sport Jallikattu held in tamil nadu during Pongal festivities every year.