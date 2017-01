ఫేస్ బుక్, వాట్సాప్ లపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం, నోటీసులు జారీ

ఫేస్ బుక్ , వాట్సాప్ తో పాటు ట్రాయ్ కు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఫేస్ బుక్, వాట్సాప్ లపై సుప్రీం కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

English summary

the supreme court on monday issued notices to centre, facebook, shatsapp and trai on a plea that sought government regulation of the online messaging services. the issue raised in the petition concern the new privacy policy of whatsapp under which the app can share data with the parent organisation facebook. this, petition alleges, may amount to invasion of privacy of individuals.