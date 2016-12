టీ అమ్ముకునే వ్యాపారి వద్ద రూ.650 కోట్లు, లెక్కించాక మరింత..

గుజరాత్‌లోని సూరత్‌కు చెందిన టీ అండ్ స్నాక్స్ అమ్ముకునే వ్యక్తి కిషోర్ భాజివాలా వద్ద రూ.650 కోట్ల లెక్కలోకి రాని ధనం ఉన్నట్లుగా ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు గుర్తించారు.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 15:11 [IST]

English summary

Senior Income Tax official, close to the development, said: "So far information on property in name of Kishore Bhajiawala, his family members and associates worth over Rs 650 crore has been unearthed.