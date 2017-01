దాయాది పాకిస్థాన్‌కు భారత ఆర్మీ చీఫ్ బిపిన్ రావత్ శుక్రవారం హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

English summary

India’s surgical strikes along the de facto border with Pakistan in Kashmir can be repeated if the “situation warrants”, new Army chief General Bipin Rawat has said.