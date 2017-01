నేనైతే ముందు సస్పెండ్ చేస్తా: సుష్మా స్వరాజ్

ట్విటర్ లో వచ్చే అభ్యర్థనలకు వెంటనే స్పందించి సాయం చేస్తారనే పేరు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ కు ఉంది. కానీ ఒక అభ్యర్థన ఆమెకూ చిరాకు తెప్పించింది.

English summary

Minister of External Affairs Sushma Swaraj pulled up a Pune-based man on Sunday for requesting his wife’s transfer from Jhansi railways to his hometown. Swaraj said had the couple been working under her ministry, they would have been fired for making such a request on a social networking platform.