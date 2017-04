షాక్:అన్నాడిఎంకె నుండి శశికళ కుటుంబం ఔట్, పన్నీర్ దే పైచేయి

అన్నాడిఎంకె నుండి శశికళ కుటుంబం నుండి బహిష్కరిస్తూ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకొంది. అన్నాడీఎంకె నుండి శశికళ కుటుంబం నుండి బహిష్కరిస్తున్నట్టు తీసుకొన్న నిర్ణయాన్ని 122 మంది ఎమ్మెల్యేలు సమర్థించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 21:50 [IST]

English summary

It is 'Sasikala Natarajan camp' no more. Making their decision to oust Sasikala from the party, Tamil Nadu minister Jayakumar on Tuesday announced that they will move forward without Sasikala or her family. The move comes as a jolt to Sasikala and her family including TTV Dinakaran. In their efforts to merge the two warring factions of the AIADMK, Edappadi Palanisamy's camp decided to yield to O Panneerselvam's demand.