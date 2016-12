పన్నీర్ సెల్వంకు చెమటలు: మనం ఏం చేద్దాం, ఎందుకిలా ?

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం నేతృత్వంలో అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో తమిళనాడుకు చెందిన సీనియర్ మంత్రులు పాల్గొన్నారు.

English summary

The government of Tamil Nadu on Thursday removed state's Chief Secretary P Rama Mohana Rao, a day after his residence and offices were raided by the Income Tax officials.