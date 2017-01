షాక్: పన్నీర్ సెల్వంకు చెక్ ? కేబినేట్ అత్యవసర సమావేశం

తమిళనాడు రాష్ట్ర కేబినేట్ అత్యవసరం సమావేశం బుధవారం ఉదయం సీఎం పన్నీర్ సెల్వం నేతృత్వంలో మొదలైయ్యింది. అన్నాడీఎంకే పార్టీ చీఫ్ నెచ్చెలి శశికళ ముఖ్యమంత్రి కావాలని నినాదాలు .

English summary

Tamil Nadu cabinet meeting chaired by O.Pannerselvam began at secretariat in Cheenai.