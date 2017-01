జయ మేనకోడలు దీపా వర్గీయులపై శశికళ అండ్ కో దౌర్జన్యం: తాళం

జయలలిత మేనకోడలు దీపా పేరవై సమావేశాలను శశికళ మద్దతుదారులు అడ్డుకుంటున్నారు. చెన్నైలో దీపా మద్దతుదారులు బుక్ చేసుకున్న కల్యాణమండపంకు తాళం వేసి పోలీసులను రంగంలోకి దించి .

English summary

Tamil Nadu former Chief Minister Jayalalithaa's niece J Deepa today officialy to announce her own political party with the AIADMK cadres support.