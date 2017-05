తమిళనాడులో తాబేలు పాలన పతనం, స్టాలిన్ పగటి కలలు, నేనే వస్తా: పన్నీర్ !

తమిళనాడులో తాబేలు పాలన కొనసాగుతోందని, త్వరలో ఆపాలన తెరమరుగు అవుతోందని తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం జోస్యం చెప్పారు. అన్నాడీఎంకే, ఆపార్టీ కార్యకర్తలకు ద్రోహం చెయ్యడానికి ప్రయత్నించిన శశికళ,

Subscribe to Oneindia Telugu

Tamil Nadu former Chief minister Panneerselvam Villupuram public meeting in Tamil Nadu.

Other articles published on May 24, 2017